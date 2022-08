Arnaud De Lie voert de selectie van Lotto Soudal met enkel Belgen voor de Tour of Leuven aan

Lotto Soudal maakte zijn selectie voor de Tour of Leuven bekend. Voorheen heette de wedstrijd GP Jef Scherens In de selectie zitten enkel Belgen.

Arnaud De Lie voert de selectie aan, maar ook Florian Vermeersch, Victor Campenaerts en Brent Van Moer zitten in de selectie.

Verder zullen zondag ook Jasper De Buyst, Cedric Beullens en Sébastien Grignard aan de start staan.

Partially ridden on last year's World Championships course, the #TourofLeuven will be an exciting event to race and watch, which we will be taking on with an all Belgian squad this Sunday šŸ‡§šŸ‡Ŗ pic.twitter.com/yL3zQF3uek