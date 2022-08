Dylan Teuns verlaat per direct Bahrain-Victorious en gaat naar Israël-Premier Tech

Tijdens de Tour maakte Dylan Teuns voor de camera van Sporza al duidelijk dat hij een nieuwe ploeg had gevonden. Bahrain-Victorious liet ondertussen zelf weten dat Teuns de ploeg meteen verlaat.

"Na de Tour stonden er geen koersen meer gepland voor Teuns. Er was een akkoord dat Teuns voor de rest van het seizoen voor zijn nieuwe ploeg zal rijden. Dat om de overgang naar zijn ploeg voor de komende jaren gemakkelijker te maken", aldus Bahrain-Victorious.

