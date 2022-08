Meesterknechten van Tadej Pogacar verlengen bij Team UAE Emirates

Een dag na de contractverlengingen van onder meer Matteo Trentin heeft Team UAE Emirates opnieuw 4 contracten verlengd. Onder meer enkele meesterknechten van Tadej Pogacar zagen hun contract verlengd.

Team UAE Emirates verlengde de contracten van Rafal Majka, Brandon McNulty, Diego Ulissi en Mikkel Bjerg. Hun contracten lopen allemaal tot eind 2024.

Majka, McNulty en Bjerg waren in de voorbije Tour belangrijke pionnen voor Tadej Pogacar. Majka bleef meestal alleen met de andere favorieten over, maar moest de Tour al vroeger verlaten door een ongelukkige blessure nadat hij zijn knie tegen zijn stuur had gestoten. McNulty en Bjerg imponeerden tijdens de rit naar Peyragudes.

Ulissi is een veelwinnaar en mocht al 43 keer zijn handen in de lucht steken. Hij onder meer al 8 ritten in de Giro. Ook won hij een rit in de Ronde van Zwitserland.