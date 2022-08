Opnieuw feest voor Intermarché-Wanty-Gobert: Lorenzo Rota wint de 1e bergrit in de Ronde van Tsjechië

Lorenzo Rota heeft de 1e bergrit in de Ronde van Tsjechië gewonnen. Op de slotklim was hij de sterkste in de groep der favorieten.

Op de 2e dag in de Ronde van Tsjechië stond al een bergrit van bijna 190 km op het menu. Het vertrek was in Olomouc. De renners stond meteen een beklimming te wachten. Daarna moesten ze door een vallei richting de aankomstlijn in skistation Pustevny. Vervolgens was er nog een grote ronde van zo'n 90 km met onderweg 2 beklimmingen en de slotklim naar Pustevny.

De vroege vlucht ontstond op de 1e klim van de dag. 4 renners kregen na de top een vrijgeleide. Zij kregen meer dan 6 minuten van het peloton. Op de voorlaatste klim versplinterde de kopgroep en Tim van Dijke was nog de enige vluchter. Maar in de aanloop naar de slotklim was ook zijn liedje uitgezongen.

We kregen ook een nieuwe leider. Op de steile stroken naar Pustevny moest Rune Herregodts lossen. Op 4 km van de streep viel Rein Taaramäe aan. In het slot werd hij nog bijgehaald. Ploegmaat Lorenzo Rota was uiteindelijk de sterkste.