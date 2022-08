Haalt wereldkampioen Julian Alaphilippe zijn beste vorm tegen WK? Trainer geeft héél duidelijk antwoord

Julian Alaphilippe staat aan de start van de Tour of Leuven, de GP Poeske Scherens in de volksmond.

Zondag rijdt Julian Alaphilippe de Tour of Leuven, voorheen de GP Jef Scherens. Het is een nieuwe koers in voorbereiding op Vuelta en/of WK.

Vuelta? WK?

Maar of hij het gaat halen? Dat is nog een andere zaak. "Momenteel zit hij op 60 à 70 procent van zijn mogelijkheden", is trainer en neef Franck Alaphilippe duidelijk.

"Zonder die besmetting met het coronavirus had hij verder gestaan", klinkt het in Het Laatste Nieuws. "Hij had veel hoofdpijn en was koortsig."