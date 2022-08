Aaron Gate verrast in de wegrit van de Commonwealth Games

Aaron Gate heeft de wegrit van de Commonwealth Games gewonnen. Hij haalde het in de spurt voor Daryl Impey.

Aan de start van de wegrit op de Commonwealth Games in Birmingham stonden heel wat mooie namen aan de start. Geraint Thomas, Luke Durbridge, Mark Cavendish, Daryl Impey, Patrick Bevin, Ethan Vernon, Luke Rowe en Jack Bauer tekenden present. De wedstrijd werd trouwens in Warwick verreden.

Thomas, die onlangs nog 3e werd in de Tour, zette in het slot alles op alles. Hij leek op weg naar goud, maar een groepje met Aaron Gate en Impey konden de aansluiting maken.

Zij sprintten uiteindelijk voor de zege. Gate haalde het voor Impey. Thomas kon in de laatste stroken niet meer volgen en moest lossen. Hij werd uiteindelijk 8e.

Voor Gate is het niet zijn 1e medaille op de Commonwealth Games. Eerder won hij al 3 gouden medailles op de piste. Dat was in de individuele achtervolging, de ploegenachtervolging en de puntenkoers.