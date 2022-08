🎥 Marianne Vos is de sterkste in de Vaargaarda WestSweden maar wordt gediskwalificeerd, Valerie Demey is uiteindelijk 3e

Marianne Vos heeft de Vaargaarda WestSweden gewonnen. Ze was de sterkste van een vluchtersgroepje. Maar een half uur later werd ze gediskwalificeerd. Audrey Cordon-Ragot werd uitgeroepen tot winnaar.

Een dag na de ploegentijdrit stond de wegrace van de Vaargaarda WestSweden op het programma. In Vargarda moesten de rensters eerst een grote lus van zo'n 60 km afleggen. Daarin zaten 3 onverharde stroken. In het slot waren er nog 6 plaatselijke ronden van 11 km met daarin telkens een klim van 600 meter aan 5,6%. Samen goed voor voor bijna 126 km.

Tijdens de openingslus waren er verschillende pogingen om de ontsnapping op te zetten, maar niemand kon echt wegrijden. Na enkele kilometers werden de vluchters telkens weer gegrepen.

Ook op het plaatselijke circuit kregen we hetzelfde verloop. Tijdens de voorlaatste ronde reden Marianne Vos, Valerie Demey, Audrey Cordon-Ragot en Pfeiffer Georgi weg. Zij gingen de slotronde in en sprinten uiteindelijk voor de overwinning. Vos won de sprint voor Cordon-Ragot. Demey moest lossen in de slotkilometer en werd uiteindelijk 4e. Lorena Wiebes sprintte in het peloton iedereen uit het wiel en eindigde op plaats 5.

🚴🇸🇪 | Zelf de aanval opzetten en het vervolgens afmaken! Marianne Vos wint in Vårgårda! #VargardaWWT



📺​ Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/hFQvnPV61h — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 7, 2022

Dat was de oorspronkelijke uitslag. Een half uur later kwam de organisatie met een belangrijke beslissing. Vos hield een paar seconden haar handen over het stuur, de zogenaamde puppy paws. Genoeg voor de UCI om Vos te diskwalificeren. Zo werd Cordon-Ragot tot winnaar uitgeroepen. Demey was zo 3e.