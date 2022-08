🎥 SD Worx tweede in ploegentijdrit nadat bijna verkeerd gereden wordt

SD Worx is in de Vargarda WestSweden tweede geworden in de ploegentijdrit.

Het was de eerste etappe van de tweedaagse. Morgen staat nog een gewone wegrit op het programma. De overwinning was voor Trek-Segafredo. Zij hadden 38 seconden voorsprong op SD Worx. Team DSM werd 11 tellen later derde. In de slotfase nam SD Worx bijna nog de verkeerde afslag. Ze zaten gelukkig juist, maar verloren wel wat tijd daardoor. 🚴🇸🇪 | Sjonge jonge. Dat ging maar net goed. SD-Worx neemt bijna de verkeerde weg. 😳😳 #VargardaWWT



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/55wm4n7QGI — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 6, 2022