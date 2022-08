Dirk Demol is aangenaam verrast door de komst van Dylan Teuns

Dylan Teuns stapt meteen over naar Israël-Premier Tech. Dat zorgde bij ploegleider Dirk Demol voor een aangename verrassing. Zo vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Ploegleider bij Israël-Premier Tech Dirk Demol had niet zien aankomen dat Dylan Teuns meteen zou overstappen. Hij sprak bij Het Nieuwsblad over een aangename verrassing. Demol kent Teuns al jaren en probeerde al verschillende keren om hem naar dezelfde ploeg te halen. Hij was dan ook enorm blij met het onverwachte nieuws.

Demol verbergt niet dat de degradatiestrijd binnen de WorldTour met de overgang te maken heeft. Hij zou liegen, als dat niet zo zou zijn. Iedereen van de ploeg is daarmee bezig en Teuns kan belangrijk worden volgens Demol. Hij kan op veel parcoursen punten pakken, maar hij zal niet de enige zijn die punten pakt. Ook anderen van de ploeg moeten daarvoor zorgen.