Ilan Van Wilder laat de pech achter zich en wordt 5e in de Ronde van Burgos: "Dat is goed voor de moraal"

Ilan Van Wilder is in de Ronde van Burgos 5e geëindigd. Zo laat hij een periode vol pech achter zich.

Het vlotte nog niet voor Ilan Van Wilder tijdens zijn profcarrière. Bij Team DSM was de relatie verzuurd en vertrok hij vroegtijdig. Bij Quick Step-Alpha Vinyl moest hij afrekenen met blessures en ziekte.

"Om eerlijk te zijn had ik geen idee hoe het met de vorm gesteld was voor deze week", zei Van Wilder achteraf. "Ik was ziek voor de Tour de Wallonie en miste die koers. Ik heb de afgelopen weken hard gewerkt en was dan ook erg gemotiveerd. Ik startte de koers met een goed resultaat en dat hielp voor de rest van de week.”

Uiteindelijk Van Wilder nog opschuiven naar plaats 5 in het eindklassement dankzij een goed resultaat op de slotklim van de slotrit: "Ik voelde me goed op de klim. Toen ze versnelden koos ik voor mijn eigen tempo. Anders ging ik meer tijd verliezen. Ik haalde nog wat renners bij en maakte zo nog een sprongetje in het klassement."

"Een plaats in de top 5 in deze zware koers is goed voor mijn moraal. Ik ben blij dat ik dit niveau haal na alle tegenslagen die ik heb gehad. Ik heb nu meer vertrouwen voor de komende koersen”, besloot Van Wilder die naar de Tour de l'Ain en daarna naar de Vuelta trekt.