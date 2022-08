Intermarché-Wanty-Gobert heeft nog steeds de leiderstrui in Tsjechië: "We proberen die zo goed mogelijk te verdedigen"

Na 3 ritten in de Ronde van Tsjechië heeft Lorenzo Rota nog steeds de leiderstrui in zijn bezit. Hij begint met 1 seconde voorsprong aan de slotrit.

In de 3e rit van de Ronde van Tsjechië vertrokken 12 renners in de vroege vlucht. "Théo Delacroix en Barnabás Peák hebben dan wat energie moeten verbruiken om de achterstand onder de 3 minuten te houden", zei Jan Hirt. "Dat was ideaal om aan de laatste 2 beklimmingen te beginnen en de leiderstrui van Lorenzo Rota te verdedigen."

De slotrit eindigt in Sternberk. "Het is een technisch parcours", ging Hirt verder. "Dus we zullen heel attent moeten zijn. Er zijn heel wat plaatsen waar er verschillen zullen kunnen gemaakt worden. Maar we zijn met 6 sterke renners om Rota te omringen. Hij is zelf een van de favorieten om de rit te winnen. Hij heeft na zijn zege een klik gemaakt en je ziet dat hij vertrouwen heeft."