Marianne Vos na haar diskwalificatie: "Jammer, maar het is een regel"

Marianne Vos kan leven met haar diskwalificatie in de Vaargaarda WestSweden. Zelf was ze tevreden over haar wedstrijd.

Het was het gespreksonderwerp na de finish. Marianne Vos won de Vaargaarda WestSweden, maar even later werd ze gediskwalificeerd omdat ze enkele seconden met de handen over het stuur hing.

"Pas na enkele seconden besefte ik dat die houding verboden was", zei Vos. "Ik veranderde mijn houding meteen, maar voor de UCI was het voldoende om mij te diskwalificeren. Dus we moeten die beslissing accepteren. Het is jammer, maar het is een regel. Die regel wordt ook streng gehandhaafd. Normaal lig je in een koers niet in die houding en ik baal ervan. Vooral omdat ik er geen voordeel heb uitgehaald."

Ondanks de diskwalificatie was Vos positief over haar wedstrijd: "Het ging goed. Ik moest er eerst weer inkomen, want de voorbije week stond vooral in teken van te herstellen na de Tour de France Femmes. Maar ik ben door de ploeg heel goed geholpen om weer in het ritme te komen."