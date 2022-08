Victor Campenaerts schrijft zijn 1e eendagskoers op zijn naam: "Ik had vertrouwen in mijn sprint"

Victor Campenaerts haalde het in de sprint van Zdenek Stybar. Na de wedstrijd reageerde hij meteen voor de camera van Sporza.

"Op voorhand had ik deze wedstrijd al aangeduid", begon Victor Campenaerts tegen Sporza na zijn zege in de Tour of Leuven. "Ik heb hier in de buurt gewoond en vind het een fantastisch parcours. Ook was de ploeg gemotiveerd en we hadden heel de tijd het overwicht."

Uiteindelijk ging Campenaerts naar de streep met Zdenek Stybar die op papier in de sprint sneller is. "Ik had wel vertrouwen in de sprint", ging hij verder. "Maar met 2 is het altijd moeilijk. Ook had ik Stybar de kop opgedrongen, omdat hij de snelste is."

De zege van Campenaerts zorgde ook voor de nodige UCI-punten met het oog op het behoud in de WorldTour. Campenaerts reageerde daar wat laconiek op: "We koersen niet om punten te winnen, maar het is wel handig als ze komen."