📷 Europees kampioen Felix Engelhardt zet stap naar WorldTour

U23 Europees kampioen Felix Engelhardt maakt stap naar WorldTour met Team BikeExchange-Jayco.

Team BikeExchange-Jayco is verheugd om de pas gekroonde U23 Europees Kampioen Felix Engelhardt te verwelkomen bij het team voor een tweejarig neo-pro contract. De 21-jarige renner uit Duitsland heeft laten zien dat hij veel potentieel heeft. De Australische ploeg is benieuwd wat hij met de juiste ondersteuning kan bereiken in het WorldTour-peloton.

De renner uit Duitsland trok eerder dit jaar de aandacht van de ploeg met zijn overwinning op het U23 Europees Kampioenschap in juli en een sterke zesde plaats in de 'baby' Giro d'Italia.

Na deals met Simon Yates en Michael Matthews is de Australische ploeg ook vastbesloten om de volgende generatie renners te ontwikkelen en met Engelhardt gelooft de ploeg dat hij een groot talent voor de toekomst is.