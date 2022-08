Geen contractverlenging voor Zdenek Stybar bij Quick Step-Alpha Vinyl

Zdenek Stybar zal zijn contract bij Quick Step-Alpha Vinyl niet verlengen. Dat vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Zdenek Stybar dat hij van zijn ploeg Quick Step-Alpha Vinyl te horen kreeg dat hij niet mag bijtekenen. Hij wil alleszins blijven koersen, omdat het de voorbije 2 jaren niet goed genoeg was.

Of er interesse voor Stybar is, weet hij zelf nog niet. Hij ziet zijn leeftijd en zijn recente gezondheidsproblemen als struikelblokken. Anderzijds ziet hij zijn 2e plaats in de Tour of Leuven als opsteker.

Stybar wil ook meer crossen. Normaal zou hij op het einde van het jaar aan 40 koersdagen zitten. Dat vindt hij te weinig. Daarom wil hij meer crossen rijden, maar de weg blijft het hoofddoel. Hij heeft daar enkele doelen nog niet bereikt. Maar als er zich geen ploeg zal aandienen, is dat maar zo. Zo besloot Stybar.