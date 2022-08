🎥 Net geen zege voor Quick Step-Alpha Vinyl in de Tour de l'Ain, Jake Stewart wint de sprint

Jake Stewart heeft de 1e rit in de Tour de l'Ain gewonnen. Hij won de sprint. Bijna had Rémi Cavagna de sprint kunnen ontlopen, maar in de slotmeters werd hij nog gegrepen.

De 1e etappe van de Tour de l'Ain was een vlakke etappe van 151 km. Enkel op het einde waren er 2 korte beklimmingen. In principe zouden die geen probleem mogen vormen voor de sprinters. Net voor de 1e beklimming reden de renners al eens voorbij de finish. Tim Wellens wou op de dag van de officiële bekendmaking van zijn overgang naar Team UAE Emirates zich nog eens tonen. Hij kreeg in de vroege vlucht 2 metgezellen mee: Stefan Bissegger en Mathis Lebeau. De 3 ontwikkelden een hoog tempo en reden een voorsprong van bijna 4 minuten bij elkaar. Het peloton kwam geleidelijk dichter en Bissegger werd uiteindelijk als laatste ingerekend. In de slotkilometers was er nog een poging van wereldkampioen Julian Alaphilippe, maar die aanval droeg niet ver. Bijna was er meer succes voor ploegmaat Rémi Cavagna. Hij reed weg in de laatste kilometer, maar in de slotmeters werd hij gegrepen. Uiteindelijk won Jake Stewart de sprint. Ook is hij de 1e leider. Stan Van Tricht werd 3e. 🚴🇫🇷 | Wat een ontknoping! Cavagna wordt toch nog gegrepen en dan is het Jake Stewart de naar de winst sprint! 🙌🇬🇧 #TDA22



