Bondscoach betreurt zware val Tiesj Benoot, ook met oog op WK: 'Voor Van Aert al heel seizoen van goudwaarde'

Een zware val heeft een einde gemaakt aan het seizoen van Benoot. Van Aert ondersteunen op het WK zal er nu niet meer bij zijn, tot spijt van de bondscoach.

Sven Vanthourenhout reageert bij Het Nieuwsblad op de valpartij van Tiesj Benoot die tijdens diens hoogtestage tot stand kwam. De gevolgen zijn navenant: er zouden breuken zijn opgelopen en het seizoen zit er sowieso op voor Benoot. Waardoor Vanthourenhout geen beroep op hem kan doen op het WK.

© photonews

Vanthourenhout benadrukt dat het in de eerste plaats jammer is voor Benoot zelf, maar ook voor de Belgische selectie. Het is geweten uit vorige kampioenschappen dat Benoot min of meer het verlengstuk van de bondscoach is tijdens de koers. Vanthourenhout onderstreept dat Benoot een renner is waar je een ploeg mee kan bouwen en dat hij niet zomaar te vervangen is.

Dan is er nog het feit dat de Gentenaar sinds dit jaar in de ploeg rijdt van Wout van Aert, die op het WK ook de Belgische kopman zal zijn. Volgens Vanthourenhout is Benoot al het hele seizoen van goudwaarde voor Van Aert en zou hij dat ook in Australië geweest zijn. Voor Van Aert en voor de hele Belgische ploeg. Aan Vanthourenhout nu om toch op zoek te gaan naar een vervanger.