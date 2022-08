Caleb Ewan keert terug in competitie na een operatie: "Meteen meedoen voor de overwinning wordt moeilijk"

Caleb Ewan gaat starten in de Circuit Franco-Belge. Dat wordt zijn 1e wedstrijd sinds zijn schouderoperatie.

Lotto Soudal heeft zijn selectie voor de Circuit Franco-Belge klaar. Aan de start zullen Arnaud De Lie, Victor Campenaerts, Caleb Ewan, Brent Van Moer, Jasper De Buyst, Cedric Beullens en Sébastien Grignard staan. Voor Caleb Ewan wordt het zijn 1e koers sinds de Tour. Hij werd kort na de Tour geopereerd aan de schouder om een plaatje te verwijderen.

"De laatste maanden had ik last aan mijn schouder en arm", vertelt Ewan. "Hopelijk is dat met die operatie nu opgelost. Ik ervaar wel nog lichte pijn, maar het bezorgd me niet veel last meer."

"De Circuit Franco-Belge is een mooie koers om de competitie weer te hervatten", gaat hij verder. "Al moet ik wel realistisch zijn. Door mijn operatie kon ik een tijdje niet trainen en daardoor ben ik wat van mijn conditie kwijtgeraakt. Meteen meedoen voor de overwinning zal moeilijk zijn."

Na de Circuit Franco-Belge volgt nog Hamburg voor Ewan. Daarna rijdt hij nog de Ronde van Duitsland. Via enkele eendagswedstrijden gaat het ten slotte richting het WK in Australië.