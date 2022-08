Dries De Bondt kopman bij Alpecin-Deceuninck in de Circuit Franco-Belge

Woensdag staat de Circuit Franco-Belge, de vroegere Eurométropole Tour, op het programma. Alpecin-Deceuninck maakte zijn selectie bekend.

Dries De Bondt is de kopman binnen de selectie. Hij wordt geflankeerd door nog 4 landgenoten: Senne Leysen, Guillaume Van Keirsbulck, Ayco Bastiaens en Edward Planckaert. De selectie wordt vervolledigd door Jakub Mareczko en Nicola Conci.

