José De Cauwer is enthousiast over Victor Campenaerts: "Ik vind het een geweldige transfer"

Victor Campenaerts won de Tour of Leuven. José De Cauwer was cocommentator bij Sporza en zat daarmee op de 1e rij om zijn licht over Campenaerts te schijnen.

"Het is eigenlijk een absurd verhaal", zei José De Cauwer aan Sporza. "Een week voor de Tour of Leuven had hij aan Lotto Soudal verteld dat hij zijn dag zou worden en zou schitteren. Ook eerder in het voorjaar deed hij dat bij Dwars door Vlaanderen. En hij doet het dan ook effectief. Ik heb er dat in deze tijden weinig zien doen. Zo brengt Campenaerts spirit in de ploeg. Ik vind het een geweldige transfer." Lotto Soudal dreigt uit de WorldTour te vallen, maar De Cauwer vindt niet dat dat het einde van de wereld hoeft te zijn voor hen: "Ze moeten met hun 5 beste jongeren werken. Die komen er stuk voor stuk een beetje door." "Ook moeten ze professioneler werken. Jumbo-Visma heeft hoge ogen gegooid. Ploegen zullen een versnelling hoger schakelen en bij Lotto Soudal zullen er dat 2 moeten zijn. Campenaerts zal daar een belangrijke rol in spelen. De werelduurrecordhouder staat erom bekend om professioneel met zijn vak bezig te zijn", besloot De Cauwer.