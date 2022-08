Marianne Vos schiet wel raak in de Ronde van Scandinavië, Shari Bossuyt 3e

Marianne Vos heeft de 1e rit in de Ronde van Scandinavië gewonnen. Ook is ze de 1e leidster. Shari Bossuyt sprintte naar plaats 3.

In de Ronde van Scandinavië vertrokken de rensters voor de 1e etappe in Kopenhagen. De finish lag 145 km verder in Helsingør. De etappe was zo goed als vlak. Op het einde waren er 2 plaatselijke ronden. Aan het begin van die ronde was er een korte beklimming.

Het was wachten tot de plaatselijke ronden. In de aanloop naar Helsingør waren er wel enkele aanvallen, maar die droegen telkens niet ver.

In de laatste plaatselijke ronde viel Demi Vollering aan. Ze kreeg Cecilie Uttrup Ludwig, Marianne Vos en Floortje Mackaij mee. Een paar kilometers verderop werden ze weer gegrepen.

Een massasprint was onvermijdelijk. Dat was een kolfje naar de hand van Marianne Vos. Zo kon ze 2 dagen na haar diskwalificatie wel juichen. Shari Bossuyt werd 3e.