Sven Nys over de vuurdoop van zoon Thibau in de Tour de l'Ain: "Een geslaagd debuut"

Thibaut Nys heeft zijn 1e werkdag bij Trek-Segafredo erop zitten. Hij werkte vooral voor de ploeg.

In de 1e rit van de Tour de l'Ain eindigde Thibau Nys op plaats 89 op 3'09" van de winnaar. "Hij heeft voor de ploeg gewerkt", zei vader Sven Nys aan Sporza. "Hij sleurde op kop van het peloton." Thibau Nys reed zich in de kijker door ook lang mee de besten te volgen.

"We zullen zien wat de 2 volgende ritten brengen", ging Sven Nys verder. "Dat zijn echte bergritten. We zullen zien wat hij kan op beklimmingen van meer dan 3 km. Dat is de beste leerschool."

RONDE VAN DE TOEKOMST

De Tour de l'Ain is de 1e koers van Thibau Nys voor Trek-Segafredo, maar ook meteen de laatste dit seizoen. "Dat was op voorhand zo afgesproken", zei Sven Nys daarover. "Zo kan hij al kennismaken met zijn ploegmaats volgend jaar als hij prof wordt. Ook is hij dan meer op zijn gemak."

Thibau Nys zal ook nog de Ronde van de Toekomst rijden en later volgt weer het veldritseizoen. "De Ronde van de Toekomst is een groot doel voor hem. Het is de enige koers die hij kan rijden tegen zijn leeftijdsgenoten en hij zal enkele etappes proberen uit te kiezen."