'Uiterst ernstige valpartij Tiesj Benoot op training: meerdere breuken, maar niet in levensgevaar'

Er is slecht nieuws over Tiesj Benoot. Bij een ernstige valpartij op training liep Benoot meerdere breuken op.

Dat meldt alvast Het Laatste Nieuws. Tiesj Benoot is inmiddels op hoogtestage in het Italiaanse Livigno, enkel in het gezelschap van zijn gezin. Daar zou de Belg van Jumbo-Visma in een afdaling stevig ten val gekomen zijn, met meerdere breuken tot gevolg.

WACHTEN OP MEER INFO OVER BLESSURES

De precieze aard van zijn blessures is voorlopig nog niet gekend. Enig lichtpunt is dat bij die ernstige valpartij geen vitale organen geraakt zijn. Tiesj Benoot is dus zeker niet in levensgevaar en zal bewust aan zijn herstel kunnen werken.

Het wielerseizoen van Benoot kent nu wel een vroegtijdig einde. Het is ook nog afwachten wanneer de renner naar ons land kan gerepatrieerd worden. Na zijn vertrek bij DSM reed Benoot een sterk eerste seizoen bij Jumbo-Visma. Dat deed hij in dienst van Wout van Aert, maar er waren ook persoonlijke hoogtepunten met podiumplaatsen in Dwars door Vlaanderen, Amstel Gold Race en onlangs nog in de Clásica San Sebastián .