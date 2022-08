OFFICIEEL: Alpecin-Deceuninck kondigt contractverlengingen van twee Belgen aan

Het gaat om Xandro Meurisse en Gianni Vermeersch. "Ik voel me thuis bij deze ploeg", zag Meurisse geen reden om van ploeg te veranderen. "Het is een gemakkelijke beslissing geweest om te blijven gezien de progressie die de ploeg blijft maken, elk jaar, en op alle gebieden."

"Ik ben blij dat ik mijn carrière hier kan verder zetten, in een vertrouwde omgeving", zegt Gianni Vermeersch dan weer. "Het klinkt misschien als een cliché, maar na zo'n lange tijd hier te zijn voelt deze ploeg echt aan als een familie."

📢 GREAT NEWS 📢@GVermeersch and @Xandro_Meurisse sign on for three more years with #AlpecinDeceuninck!



2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ - 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ pic.twitter.com/E8iFQhsfhG