🎥 Pogačar doen lossen en dan zwalpen: zo diep ging Wout van Aert bij glansprestatie in Tour de France

Er zijn beelden opgedoken van de inspanning van Wout van Aert in de Tour die ook Pogačar te veel werd. Na het bekijken van deze beelden geraakt u ongetwijfeld nog meer onder de indruk van die glansprestatie.

Het was in de etappe naar Hautacam dat Jumbo-Visma de Tour helemaal in zijn plooi legde. Met dank die dag aan een weergaloze Wout van Aert, die zo'n waanzinnig tempo ontwikkelde dat zelfs Tadej Pogačar definitief kraakte. Hierna reed Van Aert zich nog helemaal leeg voor Jonas Vingegaard, die dan solo op weg ging naar winst.

Hoe diep Van Aert tijdens deze inspanning gegaan is, is goed te zien op beelden die zijn opgedoken op de Instagrampagina Destination Unknown. Van Aert had zich zo de ziel uit zijn lijf gereden dat hij begon te zwalpen van de ene kant van de baan naar de andere kant, op het moment dat Vingegaard alleen zijn gang kon gaan.

Het was even amper nog vooruit geraken voor de groene trui. Alle respect hoe hij zich zo vol gegeven heeft voor zijn ploegmaat met de gele trui. Overigens vond Van Aert later wel weer zijn ritme op de klim, want hij kwam nog als derde boven op Hautacam.