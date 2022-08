De Peet komt met oproep: "Ergste ongevallen helaas vaak op training"

Na het ongeluk van Tiesj Benoot op training in Italië is er opnieuw een noodkreet voor meer veiligheid gekomen.

Het was een pijnlijke maand opnieuw. De crash van Tiesj Benoot in Italië, maar evengoed en vooral het overlijden van de 16-jarige Lars Janssens in de Ardennen.

"De spectaculairste ongevallen gebeuren in koers, de ergste helaas op training", is Peter van Petegem duidelijk in Het Nieuwsblad.

"Het aantal dossiers is de laatste jaren enorm toegenomen", beseft de ex-prof die nu onder meer werkt voor Belgian Cycling.