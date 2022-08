🎥 Fransman van Cofidis de snelste na dag met koude en regen in Arctic Race of Norway, Capiot en Hermans in top 10

Ergens nog koude en regen te vinden? Jawel, in de Arctic Race of Norway! Een Fransman van Cofidis kon prima om met de omstandigheden en spurtte naar winst.

Terwijl in vele Europese landen een hittegolf aan de gang is, vonden de renners in Noorwegen heel andere weersomstandigheden: koude en regen. Aaron Van Poucke van Sport Vlaanderen-Baloise wilde dat wel trotseren en ging mee in de ontsnapping van de dag.

Vier andere vluchters vergezelden hem: Stephen Bassett, Luis Ángel Maté, Eirik Lunder en Sam Culverwell. Dit kwintet had een maximale voorsprong van vijf minuten. Nadat Maté en Lunder al gelost waren, slokte het peloton ook de drie andere vluchters op met nog 23 kilometer voor de boeg.

Alles wees dus op een sprint en met die gladde wegen was het zeker oppassen geblazen. In start-en aankomstplaats Mo i Rana spurtte Axel Zingle de rest los uit het wiel. De Fransman kon ruimschoots de tijd nemen om zijn overwinning te vieren. Er waren ook enkele Belgen in de top tien te vinden. Amaury Capiot kwam als vierde over de streep en Quinten Hermans als tiende.