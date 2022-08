Jong Belgisch team vermijdt laatste plaats in kwalificaties ploegenachtervolging op EK baanwielrennen

Op het EK is het nog even wachten op de wegrit, maar het baanwielrennen is wel al aan de gang. België heeft de laatste plaats weten te vermijden in de ploegenachtervolging.

Dat mag dan als een bescheiden verwezenlijking klinken, het is ook wel met een jonge ploeg dat België aantreedt op het EK in München. Arthur Senrame, Maxwell De Broeder, Brent Van Mulders en Thibaut Bernard kwamen aan de start om te leren en om stappen te zetten in het project van Kenny De Ketele. De vier vernoemde renners zijn allen jonge twintigers. Op het EK moest blijken of ze hun mannetje konden staan tegen acht andere landen in de kwalificaties van de ploegenachtervolging. Met een tijd van 4'03"021 hebben ze alvast de kans afgedwongen om nog eens in actie te komen. TEGEN POLEN VOOR ZEVENDE PLEK Het jonge België hield dus één land achter zich en mag zich vrijdag nog eens melden op de piste van München. Het zal het dan opnemen tegen Polen in de strijd om de zevende plaats in de ploegenachtervolging.