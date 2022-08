"Jonge renners kennen regel van voorrang van rechts niet, dan maak ik me vaak kwaad"

Na het ongeluk van Tiesj Benoot op training in Italië is er opnieuw een noodkreet voor meer veiligheid gekomen.

Het was een pijnlijke maand opnieuw. De crash van Tiesj Benoot in Italië, maar evengoed en vooral het overlijden van de 16-jarige Lars Janssens in de Ardennen.

Het komt steeds vaker voor, al komt het ook van twee kanten meent Stijn Vandenbergh (ex-renner en nu begeleider).

Twee kanten

"Het verkeer is toegenomen en chauffeurs zijn agressiever geworden", merkt hij op in Het Nieuwsblad. Maar ook de renners hebben een verantwoordelijkheid.

"Ik merk dat veel jonge renners de regel van voorrang van rechts niet kennen. Ik maak mij vaak kwaad op die gasten."