Vanthourenhout reageert op meest recente wijzing aan selectie: "Altijd moeilijk ploeg samen te stellen voor EK"

De selectie voor het EK wielrennen heeft Sven Vanthourenhout al met aardig wat kopzorgen opgezadeld. Zelfs recent moest er nog een wijziging doorgevoerd worden.

Dat was dan dat België naar het EK zal gaan zonder Jens Keukeleire. Die was door Vanthourenhout aangeduid als vervanger voor Yves Lampaert, die op zijn beurt zelf nog maar net had afgehaakt. Meer dan zeven renners zal Belgian Cycling uiteindelijk niet meenemen naar München.

"Het is nooit gemakkelijk om een ploeg samen te stellen voor een Europees kampioenschap", reageert de bondscoach kort bij Sporza. "Er zijn veel ploegen in de race die op punten jagen voor hun WorldTour-status. Er zijn ook heel wat positieve coronagevallen waar we rekening mee moeten houden om beslissingen te nemen. Dit alles bij elkaar is niet gemakkelijk, maar het is nu eenmaal zo."

ERVARING EN VERTROUWEN

Dat betekent echter niet dat dit een excuus is om een mal figuur te slaan in de wegrit. "We kwamen hier met vertrouwen, de jongens zijn ervaren en weten heel goed waarom ze hier zijn. Ik denk niet dat er problemen zullen zijn met de tactiek en het eindresultaat."