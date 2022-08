🎥 Dylan Groenewegen wint in de Arctic Race of Norway ondanks dat hij een val moest ontwijken: "Het was zeker geen gemakkelijke dag"

Dylan Groenewegen won de 2e rit in de Arctic Race of Norway. Achteraf zei hij dat het geen gemakkelijke dag was.

In de sprint zette Dylan Groenewegen vroeg aan. Hij kon de rest van het peloton aanhouden en zo won hij de 2e rit in de Arctic Race of Norway. Al had dat ook anders kunnen lopen hebben. Op een paar kilometers van de streep was er een val. Groenewegen kon die maar net ontwijken door even door het gras te rijden, maar hij werd op tijd vooraan in het peloton teruggebracht.

šŸ‡³šŸ‡± Dylan Groenewegen wins Stage 2 at #ArcticRace, but let's say this move with 2 kilometers to go wasn't clean...



I get the fact you want to put yourself into a good position for the final sprint, but that should never cause a crash in the bunch. pic.twitter.com/dWimS0YO5p — Domestique (@Domestique___) August 12, 2022

"Het was geen gemakkelijke dag", liet Groenewegen via zijn ploeg weten. "Het regende veel. Ook was er wind en kort voor de streep was er ook een klim waarop ze vol doorgingen. Maar de benen zijn nog altijd goed. Tijdens de Tour was ik al in vorm. Hier is die nog beter. Ik kijk uit naar de volgende dagen."