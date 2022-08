Bondscoach vol vertrouwen in aanloop naar het EK: "Factoren die Tim Merlier kunnen doen meespelen voor goud"

Tim Merlier veroverde al goud op het BK, straks ook op het EK? Volgens de bondscoach zit die kans er zeker in.

Sven Vanthourenhout is dus met veel vertrouwen naar Duitsland getrokken, zo laat hij blijken in een gesprek met Het Laatste Nieuws. "Een vroege vlucht zal hooguit dragen tot een paar rondjes van het einde op het stadscircuit in München. Een groepssprint lijkt onafwendbaar. Het tegendeel zou me sterk verbazen."

In principe zal het dus spurten worden aan het einde en dan kan België rekenen op kopman Tim Merlier. "Die geen Tour reed en dus fris aan de start verschijnt. En al heel vroeg groen licht kreeg van mij en zijn team waardoor hij zich in alle rust heeft kunnen voorbereiden op dit EK. Factoren die Tim moeten kunnen doen meespelen voor goud."

ONDERNEMENDE RENNERS

Hoewel het naar alle waarschijnlijkheid een sprint zal worden, is Vanthourenhout ook voorbereid op een ander scenario. "We beschikken ook over ondernemende renners die op zo'n razendsnel stadscircuit willen en durven koersen en al bewezen hebben dat ze het in de finale zelf kunnen afmaken, inddien nodig. Giroritwinnaar Dries De Bondt, bijvoorbeeld, Dries Van Gestel ook."