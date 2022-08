Lotte Kopecky maakt zich op het EK stilaan op voor eerste opdracht op de piste

Daar komt de pisterenster in Lotte Kopecky nog eens. Op het EK kan Kopecky nog eens volop laten zien wat ze waard is in het baanwielrennen.

De focus lag dit jaar tot dusver grotendeels op de weg voor Lotte Kopecky. Ook geholpen door de resultaten, die van in het begin van het seizoen schitterend waren, met begin maart al haar overwinning in de Strade Bianche. Ook in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix presteerde ze sterk. Nadien was het toewerken richting Giro en Tour, met tussendoor ook nog de BK's.

BEGINNEN MET AFVALLING

Kortom: de aandacht ging maandenlang haast volledig naar het wegwielrennen. Nu komt het baanwielrennen weer aan de oppervlakte, want op het EK in München rijdt Kopecky enkel op de piste. Die eerste wedstrijd op de piste komt er stilaan aan: zaterdag rijdt Lotte Kopecky de afvallingskoers.

Dan gaan we meteen ook weten of ze haar iets mindere vorm achter zich heeft kunnen laten: van de Tour de France Femmes werd meer verwacht. Kopecky komt op het EK ook nog in actie in de puntenkoers en in het omnium.