Shari Bossuyt leidt in de Ronde van Scandinavië het jongerenklassement

In de Ronde van Scandinavië is Shari Bossuyt leidster in het jongerenklassement. Dat heeft ze te danken door al haar ereplaatsen in de voorbije ritten.

Achter Marianne Vos sprintte Shari Bossuyt in de Ronde van Scandinavië telkens naar een dichte ereplaats. In de 1e rit werd ze 3e. Een dag later was ze goed voor plaats 8. In rit 3 haalde Bossuyt opnieuw het podium.

Dankzij de bonificaties kwam Bossuyt in het bezit van de jongerentrui. In de 4e rit reed ze voor de 1e keer in haar witte trui. Ze eindigde 10e in die rit en verdedigde haar trui succesvol.

Rit 5 wordt andere koek. De aanloop is vlak, maar op het einde is er een steile slotklim. Iets wat Bossuyt niet zo goed kan. Wellicht zal ze haar leiderstrui moeten afgeven.