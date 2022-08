Soudal - Quick-Step start vanaf 2023 met een opleidingsploeg: "Een mooie kans om jong talent op te sporen"

Quick-Step - Alpha Vinyl, volgend jaar Soudal - Quick-Step, start volgend jaar een opleidingsploeg. Dat maakten ze zelf bekend.

Volgend jaar komen er al grote veranderingen binnen de ploeg van Patrick Lefevere. Het budget gaat omhoog en er komt een nieuwe hoofdsponsor bij. Soudal - Quick-Step heeft ambitie.

Ook wil de ploeg vanaf volgend jaar ook de toekomst verzekeren via een eigen opleidingsploeg. Die zal Soudal - Quick-Step Devo Team heten. De opleidingsploeg bestaat eigenlijk al, maar heet dit seizoen nog Team Elevate powered by Home Solution-Soenens. De ploeg van Bart Roosens zal Soudal - Quick-Step vervoegen.

"Het is een mooie kans om jong talent op te sporen", zegt Lefevere. "Zo kunnen we hen de kans geven om als een volwaardig lid binnen een WorldTour-team te groeien. In het verleden was Klein Costantia al een succes. Onder meer Julian Alaphilippe kwam uit die ploeg. Ik hoop dat we iets gelijkaardigs kunnen bereiken met dit team."