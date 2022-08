Bondscoach rekent met vertrouwen op zijn snelle mannen: "Dat zal het moeilijkste zijn"

Tim Merlier veroverde al goud op het BK, straks ook op het EK? Bondscoach Sven Vanthourenhout blijft vol vertrouwen.

"We zitten met een goede groep en de sfeer is ook goed. Na onze verkenning van gisteren weten we nu dat het parcours min of meer in de lijn van de verwachtingen ligt", aldus Vanthourenhout bij Sporza.

Snel wedstrijdverloop

"Het zal een snel wedstrijdverloop zijn en het moeilijkste zal zijn om in de goede positie te zitten in het stadscircuit."

"Met dit circuit is de kans heel groot op een massasprint. We hebben natuurlijk ook renners die Tim Merlier perfect kunnen begeleiden in de laatste rechte lijn."