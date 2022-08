Dewulf en Van Avermaet naar meerdaagse koers voor "belangrijke stap"

Wat krijgen we de komende weken in dit wielerseizoen nog te zien? In Frankrijk gaan ze er komende week ook opnieuw hard tegenaan.

In de Tour de Limousin komen namens AG2R - Citroen alvast twee Belgen in actie in de vorm van Stan Dewulf en Greg Van Avermaet.

Stap

Bedoeling wordt Benoît Cosnefroy zo goed als mogelijk bij te staan in de vierdaagse over Franse wegen in de Limousin.

Voor hem is het een belangrijke stap, zo liet hij weten in een persbericht. "Het is heel leuk dat ik net hier in een koers dat ik graag zie opnieuw in actie kan komen. Mijn knie doet steeds minder pijn, maar ik blijf op mijn hoede."