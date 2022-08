Patrick Lefevere houdt druk wel héél hard af van Evenepoel: "Tot dan zeker krediet"

Patrick Lefevere trekt volgende week met Remco Evenepoel als speerpunt naar de Vuelta d'Espana. Maar hij houdt de druk wel nog steeds enorm af.

Aan de Tour de France van 2023 wordt nog niet gedacht, de Vuelta van 2022 zal ook niet meteen een doel zijn als het gaat over een must voor het eindklassement.

2026

Lefevere spreekt dus niet over druk op de ketel voor Evenepoel: "De criticasters zullen er conclusies willen aanknopen als hij niet slaagt in zijn opzet in de Vuelta. Maar dat zou te makkelijk zijn", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Hij is nog maar 22 en vijf jaar geleden was hij bij manier van spreken nog geen wielrenner, door de crash in Lombardije heeft hij nog een jaar verloren. Zijn contract loopt tot 2026. Tot dan krijgt hij alvast alle krediet."