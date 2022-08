Sterke Hermans in Noorwegen, Fransman pakt dagzege op stevige beklimming

Victor Lafay heeft de 3e rit in de Arctic Race of Norway gewonnen. Op een stevige beklimming hield hij een klein groepje af.

Op dag 3 in de Arctic Race of Norway vertrokken de renners in Namsos. Ruim 175 km verder lag de streep op een stevige beklimming.

Hermans zesde

Victor Lafay was uiteindelijk de sterkste boven op de Skallstuggu, want hij won de rit met kleine voorsprong op een klein groepje.

Vaquelin en Houle vervolledigden het podium, Quinten Hermans werd knap zesde. Lafay is ook de nieuwe leider in Noorwegen.