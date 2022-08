VOORBESCHOUWING: Wie wordt in München de nieuwe Europese kampioen op de weg?

Morgen is de wegrit van het EK. Vorig jaar bekroonde Sonny Colbrelli zich in Trento tot Europees kampioen. Hij versloeg toen Remco Evenepoel in de sprint. Beide protagonisten van vorig jaar zijn er niet bij in München. We krijgen dus sowieso een nieuwe Europees kampioen.

De wegrit begint in Murnau am Staffelsee ten zuidwesten van München. Daarna volgt een lange aanloop van ruim 144 km richting München. Daar volgen in het stadscentrum nog 5 ronden van 13 km. Samen is dat ruim 209 km. De aankomst ligt aan de Odeonsplatz.

Net na de officiële start is er een steile helling en nadien volgen er nog enkele hellingen tijdens de aanloop. Maar grotendeels rijden de renners richting München hoofdzakelijk in dalende lijn. In München is het zo goed als vlak. De kans is groot dat de nieuwe Europese kampioen een sprinter zal zijn, tenzij iemand het peloton kan verrassen.

TIM MERLIER

Tim Merlier is het speerpunt van België. Hij zal graag een Europese trui aan zijn Belgische trui willen toevoegen. Edward Theuns is de 2e sprinter. België heeft wel het nadeel dat ze maar met 7 renners zijn. Yves Lampaert moest ziek afhaken en zijn vervanger Jens Keukeleire moest finaal hetzelfde doen. Bondscoach Sven Vanthourenhout duidde geen nieuwe vervanger aan.

Bij Duitsland zullen alle ogen op Pascal Ackermann en Phil Bauhaus gericht zijn. Roger Kluge is de lead-out. Mads Pedersen zal het moeten doen voor Denemarken. Hij is op papier niet de snelste, maar met Michael Mørkøv heeft hij wel een uitstekende loods.

SPRINTERSWEELDE BIJ ITALIË EN FRANKRIJK

Bij Italië pakken ze uit met een ploeg vol sprinters. Giacomo Nizzolo werd in laatste instantie vervangen door Elia Viviani. Daarnaast heeft Italië ook Alberto Dainese, Jacopo Guarnieri, Luca Mozzato en Matteo Trentin die al het EK in 2018 won. Italië heeft dus meerdere ijzers in het vuur.

Fabio Jakobsen is de absolute kopman bij Nederland. Danny van Poppel zal hem afzetten. Bij Frankrjik hebben ze dezelfde tactiek als bij Italië. 3 sprinters behoren tot de selectie: Arnaud Démare, Bryan Coquard en Hugo Hofstetter. Alexander Kristoff en Sam Bennett zijn dan weer de kopmannen voor respectievelijk Noorwegen en Ierland.

ONZE STERREN:

***** Tim Merlier

**** Fabio Jakobsen

*** Pascal Ackermann, Mads Pedersen

** Elia Viviani, Sam Bennett, Arnaud Démare, Phil Bauhaus

* Alexander Kristoff, Hugo Hofstetter, Bryan Coquard, Alberto Dainese, Jacopo Guarnieri, Luca Mozzato, Matteo Trentin