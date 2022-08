Nog nieuws van kampioenschappen: goud voor Kopecky en brons voor Hesters, WK-medailles voor Vromant en Clincke

De EK-wegrit kreeg aandacht, maar er was nog nieuws op kampioenschappen te rapen. Kopecky deed bijvoorbeeld een gooi naar een tweede gouden medaille op de piste op het EK.

Kopecky was al Europees kampioene gewonnen in de afvallingskoers en dan moest de puntenkoers nog komen. In die puntenkoers kon Kopecky haar regenboogtrui eindelijk eens dragen. Onze landgenote deed die alle eer aan, want ze was de hele wedstrijd superieur. Van in het begin stak Kopecky er met kop en schouders bovenuit en nooit loste ze haar greep: de wereldkampioene pakt dus ook de Europese titel.

Jules Hesters mocht nadien nog bewijzen wat hij waard is in de afvallingskoers. Hesters hield zich ronde na ronde knap staande voorin, tot er nog drie man overbleef. Hesters was dan al zeker van een medaille. Het zou brons worden voor hem. Elia Viviani, die een paar uur eerder nog zevende werd in de wegrit, knalde onbedreigd naar goud in de afvalling.

Nicky Degrendele was eerder op de dag in actie gekomen in het sprinttoernooi. In de kwalificaties was ze al ferm op dreef, want ze reed een Belgisch record. Haar plek in de achtste finales had Degrendele zeker verdiend. Ze moest het dan opnemen tegen Sophie Capewell. Eens op kop, gaf de Britse die positie in de sprint niet meer af. Voor Degrendele eindigde het daar dus.

WK PARA-CYCLING

Niet enkel in München werd er gekoerst, maar ook in Canada. Daar was immers nog altijd het WK para-cycling aan de gang. Ewoud Vromant was al wereldkampioen tijdrijden geworden en ging in de MC2-1 ook zijn kans in de wegrit. De Fransman Leauté pakte goud, Vromant spurtte naar brons. Nadien was het nog aan Louis Clincke in de MC4. Ook hij pakte nog een medaille: het werd zilver, vlak achter de Ierse winnaar Grimes.