Italiaan helpt Intermarché-Wanty-Gobert bijna opnieuw aan zege: "Met Guillaume Martin kon ik oversteek maken"

Intermarché-Wanty-Gobert blijft met verschillende renners op zeges jagen. Ook één van de Italianen in de ploeg is uitstekend op dreef.

Lorenzo Rota won onlangs nog de Ronde van Tsjechië en was ook in La Polynormande dicht bij winst. "De wedstrijd viel al in een beslissende plooi na 40 kilometer. Dat leek vroeg, maar bij aankomst op het lokale parcours ontdekte ik dat het geschikt was voor vluchters en al zeker in deze natte weersomstandigheden. Een groep van vier reed voorop en samen met Guillaume Martin kon ik op de beklimming de oversteek maken."

Zo was Rota verzekerd van een stek in de kop van de koers. "Uiteindelijk vormden we een sterke kopgroep van negen renners en was ik ervan overtuigd dat we een goede kans maakten om voorop te blijven. Toch kwam het peloton bij het ingaan van de slotronde nog akelig dicht, maar na een versnelling van enkele kilometers gaven de achtervolgers het snel op. Ik ben tevreden over de wijze waarop we het peloton konden afhouden."

HOOGTESTAGE EN ITALIAANSE KLASSIEKERS

Omdat Bonnamour nog een tikkelrtje sneller spurtte, werd het voor Rota plek 2. Wel weer een goed resultaat na zijn eindzege in de Ronde van Tsjechië, oftewel de Sazka Tour. "Ik voel meer vertrouwen sinds mijn overwinning in de Sazka Tour. Ik maak me nu op voor de Tour du Limousin, voor een hoogtestage en de Italiaanse klassiekers. Ik hou van die periode van het jaar, het zou een droom zijn om te winnen in Italië."