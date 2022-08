Patrick Lefevere wil niet dat Julian Alaphilippe enkel focust op het WK: "Ik verwacht iets van hem in de Vuelta"

Julian Alaphilippe start in de Vuelta. Patrick Lefevere wil dat hij zich niet enkel voorbereidt op het WK.

Het programma van Julian Alaphilippe is duidelijk. Hij rijdt de volgende weken de Vuelta. Daarna volgt het WK in Australië. Alaphilippe kan zich voor de 3e keer op rij kronen tot wereldkampioen.

Patrick Lefevere wil niet dat Alaphilippe zich enkel focust op de Vuelta. Dat zei hij in een gesprek met De Morgen. "Ik verwacht iets van hem", vertelde Lefevere. "En dat is niet enkel in dienst rijden van Remco Evenepoel." Wellicht verwacht Lefevere dat Alaphilippe zal strijden voor een ritzege.

"Vorig jaar reed hij de Tour in functie van het WK. Je kan dat 1 keer doen, maar daar betaal ik hem niet voor. Ok, ik weet dat hij een moeilijk jaar achter de rug heeft en zal mijn renners altijd blijven verdedigen."