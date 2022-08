Team BikeExchange-Jayco verlengt het contract van 3 renners

Team BikeExchange-Jayco heeft het contract van 3 renners voor 2 jaar verlengd. Onder meer ervaren rot Luke Durbridge verlengde zijn contract

Bij Team BikeExchange-Jayco verlengden ze de contracten van 3 Australiërs. Ze tekenden tot eind 2024 bij. Het gaat om Luke Durbridge, Lucas Hamilton en Callum Scotson. "Het was belangrijk voor ons om deze sleutelrijders extra aan ons te binden", zegt algemeen manager Brent Copeland.

Durbridge is de bekendste van de 3. Hij is een gepattenteerd tijdrijder en werd al 4 keer Australisch kampioen tijdrijden. Hij rijdt al sinds 2012 voor BikeExchange. Hamilton is een klimmer en oogt voor de toekomst vooral op ritzeges in grote rondes. Scotson is vooral een man voor het vlakke en helpt in de sprintvoorbereiding.