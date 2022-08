🎥 Campenaerts legt zich er al bij neer: "Denk dat mijn record verbroken zal worden, twijfel daar niet al te erg aan"

Zijn het de laatste dagen van Victor Campenaerts als werelduurrecordhouder? Zelf denkt hij van wel, zo blijkt uit een vlog van de Lotto Soudal-man.

"Vrijdag valt Dan Bigham het werelduurrecord aan. En wat denk ik dat er gaat gebeuren? Ik denk dat mijn record verbroken zal worden. Ik twijfel daar niet al te erg aan", vertelt Campenaerts in een vlog op zijn YouTube-kanaal hoe hij er tegenaan kijkt.

Dat standpunt heeft deels te maken met de kwaliteiten van zijn uitdager. "Bigham is een heel slimme kerel. Hij is geen prof. Hij is een pisterenner die vaak tijdritten rijdt op de weg. Hij veroverde het Britse record met 54,8 kilometer per uur en dat leunt dicht aan tegen mijn record. Sinds begin dit seizoen werkt hij voor Ineos en bereidt hij de werelduurrecordpoging van Ganna voor."

De wereldkampioen tijdrijden heeft echter nog altijd geen poging ondernomen. "Ik denk dat de werelduurrecordpoging van Ganna uitgesteld is omdat die wel goed is maar niet top. Als ze het record breken met Ganna, willen ze iets fenomenaal neerzetten dat voor eeuwig op de tabellen blijft staan. Ik denk dat ze daarom Dan Bigham zijn kans laten gaan. Ik ben ervan overtuigd dat hij zelf al veel testen heeft gedaan."