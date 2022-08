Contractverlengingen bij BikeExchange en DSM: Groenewegen kan op zijn lead-out blijven rekenen

Bij BikeExchange-Jayco verkondigen ze dat Luka Mezgec voor twee jaar heeft bijgetekend. De 34-jarige Australiër zal aan het einde van die overeenkomst negen jaar voor de ploeg gereden hebben. "Sinds Dylan Groenewegen dit seizoen bij de ploeg gekomen is, heb ik een veel duidelijkere rol. Een van de beste sprinters ter wereld helpen is een verantwoordelijkheid waar ik van hou", aldus een tevreden Mezgec.

Bij DSM zijn het de Fransman Romain Combaud en de Duitser Niklas Märkl die tot 2024 hebben bijgetekend. "Ik heb geluk dat ik bij een ploeg kan blijven waarbij ik elke dag kan groeien en leren. Ik ben iemand die ervan houdt dat de dingen georganiseerd zijn. Ik vind de structuur binnen de ploeg echt goed."

#NiklasExtends🇩🇪



💬 "I feel at home at Team DSM. Since I have been a part of the team in 2018 everything has gone smoothly. I want to continue with that."- @NiklasMarkl



From our Talent Days in 2016 ➡️ #DevoTeamDSM in 2018 ➡️ Our Men's program in 2021 ➡️ Niklas signs for 2024🙌🏻