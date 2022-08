Youngster die van Lotto naar QuickStep gaat kreeg geen fiets meer: Patrick Lefevere springt bij

William Lecerf maakt eind dit seizoen de overstap van Lotto Soudal naar het Development Team van Patrick Lefevere.

Bij Lotto Soudal kunnen ze niet lachen met die transfer. Zondag kreeg Lecerf te horen dat hij zijn fietsen niet mocht meenemen met de nationale ploeg naar de Toekomstronde. Hij kreeg enkel een reservefiets.

Maandag liet Patrick Lefevere een wedstrijdfiets klaarmaken voor Lecerf. In het kamp van Lecerf vinden ze het jammer dat het zo moest lopen.

Ploegleider Kurt Van De Wouwer van Lotto Soudal reageerde bij WielerFlits op de gang van zaken. “Een reservefiets is ook een fiets”, aldus Van De Wouwer. “Nee, serieus. Lotto Soudal heeft William Junior altijd in de watten gelegd.”

“Toen er na zijn sterke prestatie in de Baby Giro veel interesse kwam, heeft hij niet willen wachten op een voorstel van ons. Dat vinden wij bij Lotto Soudal een gebrek aan respect. Vandaar dat we inderdaad de keuze gemaakt hebben niet verder in hem te investeren.”