🎥 EF Edcuation-EasyPost met 3 kopmannen naar de Vuelta

Met EF Education-EasyPost heeft ook de laatste ploeg zijn selectie voor de Vuelta bekendgemaakt. Ze nemen 3 kopmannen.

EF Education-EasyPost neemt 3 kopmannen mee naar de Vuelta. Rigoberto Uran, Hugh Carthy en Esteban Chaves proberen een zo goed mogelijk algemeen klassement te rijden. In het verleden haalden ze elk al het podium in een grote ronde. Voor Uran is dat al 5 jaar geleden. Voor Chaves is dat al 6 jaar geleden.

Ploegleider Juan Manuel Garate is benieuwd naar wat Uran en Chaves kunnen doen: "Chaves veranderde van team. Het is zijn 1e grote ronde bij ons en hij werkte hard. Ik denk dat hij het goed gaat doen. Voor Uran is het zijn 2e grote ronde van het jaar. Dat is zwaar, maar hij is professioneel."

"Carthy bevestigde in de Giro dat hij dit jaar terug is voor het algemeen klassement", zegt Garate. "De laatste bergrit in de Giro was indrukwekkend en hij heeft veel vertrouwen. Tijdens de voorbije wedstrijden in Spanje werd hij alsmaar beter. Ik heb er een goed oog in."