Diego Ulissi verslaat Greg Van Avermaet in de sprint in de Tour du Limousin

Diego Ulissi heeft de 3e etappe in de Tour du Limousin gewonnen. Hij versloeg in de sprint Greg Van Avermaet. Alex Aranburu blijft leider.

Op dag 3 van de Tour du Limousin stonden de renners heel wat klimkilometers te wachten. Er was bijna geen meter vlak en de aankomst lag ook op een korte helling. Halfweg passeerden ze trouwens al eens de finish, maar dan uit de andere richting.

4 renners met daarbij Dimitri Claeys kozen het hazenpad. Zij mochten heel de dag voor het peloton uitrijden, maar hun voorsprong bleef altijd onder de 3 minuten. Movistar van leider Alex Aranburu controleerde de vroege vlucht. Op zo'n 100 km van de streep viel een trio van Groupama-FDJ aan. Zij maakten de oversteek naar de kopgroep.

Op 70 km van de streep versnelden Kevin Geniets en Valentin Madouas van Groupama-FDJ. Enkel Claeys kon volgen. Lorenzo Rota besliste op 40 km van de streep om de oversteek naar voren proberen te maken. Op zijn weg kwam hij de geloste Claeys tegen. Voor hen reed uiteindelijk alleen nog Madouas.

Madouas kreeg in de finale het gezelschap van Rota. Het werk van Claeys zat er intussen op. Madouas en Claeys kregen vanuit de achtergrond nog het gezelschap van 9 renners, met daarbij Greg Van Avermaet en Aranburu. Op zo'n 10 km van de streep trok Guillaume Martin in de aanval. Hij werd in het slot nog bijgehaald. Rui Costa probeerde het nog, maar hij reed verkeerd. Er kwam een sprint. Daarin haalde Diego Ulissi het. Voor Van Avermaet en Aranburu die leider blijft.