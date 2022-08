Het publiek mag gratis binnen in de Polderscross in Kruibeke: "Hopelijk consumeert iedereen wat meer"

Over een maand start opnieuw de internationale veldritkalender. De 1e cross is de Polderscross in Kruibeke. Ze pakken uit met een stunt: het publiek mag gratis binnen.

"Natuurlijk zijn het 2 moeilijke jaren geweest door de coronacrisis en is het niet evident om gratis toegang aan het publiek te verlenen", zei de organisatie van de Polderscross aan Belga. "Maar we willen het publiek massaal laten genieten van de cross. Omdat de toegangsprijs van 12 euro nu wegvalt, hopen we op 18 september meer volk te verwelkomen.

Toch heeft de organisatie een warme oproep: "Met sponsoring en de verkoop van VIP-arrangementen kunnen we de kosten niet volledig dekken. Daarom hopen we dat de mensen meer zullen consumeren. Zo hopen we er een groot volksfeest van te maken."

De Polderscross in Kruibeke werd de laatste keer in 2020 verreden. Toen won Toon Aerts. Normaal is de Rapencross in Lokeren de seizoensopener, maar ze organiseren dit seizoen het BK. Daardoor neemt Kruibeke hun plaats in.